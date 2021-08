He's All That, è uscito il trailer del film

Il titolo è il remake della commedia romantica cult “Kiss Me” del 1999 ma questa volta cambia il punto di vista: protagonista della storia è una ragazza adolescente Condividi:

L'estate di tutti gli appassionati di teen movie sta per arricchirsi di un nuovo titolo, “He's All That”, disponibile su Netflix, in streaming, a partire dal 27 agosto. La piattaforma di streaming ha reso disponibile il trailer in italiano con due minuti e mezzo di anteprima del film che si annuncia come una commedia romantica e divertente. “He's All That” è dichiaratamente il remake di “Kiss Me”, film romantico per ragazzi (e non solo) del 1999. Molti i punti di contatto con l'originale, a partire dalla soundtrack rivisitata in chiave attuale, ma molte anche le differenze: questa volta il punto di vista è quello di una ragazza, interpretata da Addison Rae.



La trama e i due protagonisti

I giovanissimi saranno entusiasti all'idea di un titolo con protagonista una delle star più apprezzate della rete: Addison Rae, cantante e ballerina classe 2000, ma soprattutto tiktoker da milioni di follower, è il personaggio chiave di "He's All That", commedia sentimentale che arriverà in Italia su Netflix dal 27 agosto, visibile anche via Sky Q e NOW. Nel film la Rae è Padgett Sawyer, una ragazza popolare, influencer e star dei social che, una volta scoperto che il suo ragazzo la tradisce, decide di "sostituirlo" con un altro, da creare dal nulla rendendolo alla sua altezza. Per il ruolo viene scelto il ragazzo più sfigato della scuola. Nessuno, tanto meno la protagonista, immaginerà che il brutto anatroccolo può davvero diventare un principe di cui innamorarsi. Equivoci, divertimento e tanta tenerezza nella pellicola che, oltre alla Rae (che esordisce col suo primo film dopo aver partecipato in tv ad alcuni episodi del celebre reality show "Keeping Up With the Kardashians") vede come co-protagonista un altro volto noto del piccolo schermo, Tanner Buchanan, nel cast di "Designated Survivor" e della serie Netflix "Cobra Kai". Buchanan nel film è Cameron Kweller, l'ignaro ragazzo che sarà oggetto di un vero e proprio makeover per diventare il re del ballo della scuola.