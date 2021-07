Il Santo, Regé-Jean Page protagonista del remake

Nuovo impegno lavorativo per uno degli attori più amati di Hollywood. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato i dettagli riguardanti la pellicola che vedrà il protagonista della prima stagione di Bridgerton impegnato prossimamente.

Dopo il successo riscontrato con la serie targata Netflix (disponibile su SKY Q), l’attore , classe 1990 , è pronto per un nuovo ruolo. Infatti, poco fa il magazine ha riportato la notizia che ha immediatamente ottenuto grande attenzione mediatica, stiamo parlano del coinvolgimento di Regé-Jean Page in una produzione firmata Paramount Pictures.

approfondimento

Secondo quanto rilanciato da Deadline, l’artista sarà il protagonista del remake della pellicola Il Santo, diretta da Phillip Noyce con protagonista Val Kilmer e distribuita nel 1997; Regé-Jean Page non sarà coinvolto soltanto come attore ma anche in qualità di produttore esecutivo, al suo fianco nella produzione Lorenzo DiBonaventura, Brad Krevoy e Mark Vahradian, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Kwame Kwei-Armah.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la sinossi, ma stando a quanto dichiarato da un insider al magazine la trama reinventererebbe il personaggio e il mondo intorno a lui.

Nessuna indiscrezione sul possibile inizio delle riprese o sull’eventuale data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.