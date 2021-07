Army of Thieves, il teaser trailer del prequel di Army of The Dead

Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Army of Thieves, la pellicola diretta da Matthias Schweighofer e prodotta dal regista Zack Snyder Condividi:

Durante il San Diego Comic-Con @ Home Netflix ha reso noto il primo teaser trailer ufficiale dell’attesissimo Army of Thieves, il prequel di Army of The Dead. Il lungometraggio è diretto dal regista Matthias Schweighöfer, che nel film originale è uno degli interpreti del cast, mentre Zack Snyder risulta come produttore al fianco di Deborah Snyder.

Army of Thieves, la trama “Una donna misteriosa ingaggia il cassiere bancario Dieter per assisterla in una rapina su delle casseforti, apparentemente impossibili da espugnare, in Europa.” Questa la sinossi ufficiale pubblicata sulla nota piattaforma di streaming Netflix. Cosa dovremmo aspettarci, dunque, dal film diretto da Matthias Schweighöfer? Meno zombie, da quello che ci suggeriscono le parole dello stesso regista. Army of Thieves, infatti, sarà più una commedia dallo sfondo romantico, in cui si farà spazio una rapina ricca di colpi di scena e di suspence.

Il film, infatti, è incentrato sulla ricerca delle radici di Dieter, personaggio a cui i fan di Army of The Dead sono molto affezionati. Per questo motivo, Zack Snyder ha dichiarato che la pellicola avrà un taglio internazionale e sarà arricchita da una rapina che avverrà proprio durante la pandemia da Covid-19. Gli zombie, in questo caso, saranno una parte marginale del prodotto. Army of Thieves è, in sostanza, il racconto della storia di Ludwig Dieter, il personaggio principale del lungometraggio, che sarà interpretato dallo stesso Matthias Schweighöfer. Tra le molteplici differenze introdotte dal regista anche la (quasi) assenza degli zombie, tanto cari a Army of The Dead: Army of Thieves, infatti, sarà un action movie più classico. Il lungometraggio, scritto da Zack Snyder e Shay Hatten, dovrebbe fare il suo debutto su Netflix in autunno.

La star ha inoltre raccontato che “Il film sarà divertente e in stile fantastico. I lavori sul set sono terminati e ora ci aspetta la fase di post-produzione. Ci saranno scene incredibili, mai viste prima, sarà una corsa infernale.”