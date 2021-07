Rosanero, al via le riprese del flm Sky Original

Primo ciak per la pellicola prodotta da 11 Marzo Film e Vision Distribution e diretta da Andrea Porporati. Il film è tratto dall’opera letteraria di Maria Tronca “Rosanero”, edita dalla casa editrice Baldini&Castoldi. Prossimamente in onda su Sky e Now

Il film è una commedia che intreccia toni più leggeri a elementi dark, attraverso la favola moderna che unisce inaspettatamente un boss e una ragazzina, il cui scambio di identità provoca una serie di equivoci dagli effetti imprevedibili, e fa riflettere su temi rilevanti e su come il male possa trasformarsi in bene..

Da un soggetto di Andrea Porporati (Faccia d’angelo, I nostri figli, Come una madre) che ne è anche regista, e da lui sceneggiato in collaborazione con Salvatore Esposito che ne è attore protagonista, il film è tratto dall’opera letteraria di Maria Tronca “Rosanero” edita dalla casa editrice Baldini&Castoldi.

La bambina e il boss vengono operati, ma quando si risvegliano dal coma entrambi sono cambiati. Totò, il camorrista, si risveglia nel corpo di Rosetta, Rosetta in quello di Totò. Una bambina gentile e amante della danza nel corpo di un gangster. Un gangster in quello di una bambina...

Le parole di Margherita Amedei, Senior Director Sky Cinema

approfondimento

"Siamo felici di annunciare oggi un nuovo titolo Sky Original, che arricchisce la line up dei nostri film originali con una nuova storia, esplorando un ulteriore genere. Solo sei mesi fa presentavamo il primo progetto di film originale Sky e il viaggio prosegue, nel segno della varietà e del talento, raccogliendo in già così breve tempo numerosi riconoscimenti e quell’apprezzamento dei nostri abbonati, per noi fondamentale. Rosanero è una commedia originale e intensa, in cui siamo orgogliosi di avere come protagonista Salvatore Esposito, attore di grande talento, cresciuto nella factory delle produzioni originali Sky, con il quale condividiamo il successo di uno tra i nostri titoli più apprezzati, la serie Gomorra”