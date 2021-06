L'Ultima cena, al via le riprese del film con Salvatore Esposito

Salvatore Esposito e Greta Scarano sono i protagonisti della pellicola diretta da Davide Minnella . Nelle scorse ore l’attore, classe 1986 , ha annunciato l’inizio delle riprese condividendo in anteprima uno scatto del film tramite il profilo Instagram che vanta più di 1.400.000 follower che seguono la sua vita.

Salvatore Esposito è Carmine , camorrista dall’animo buono e gestore di un locale per il riciclaggio dei soldi, l’incontro con la chef Consuelo cambierà il suo destino.

L’ultima cena è il titolo del film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano , una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution. In questi giorni la Città Eterna sta ospitando le riprese della pellicola che vanterà nel cast anche la presenza di Fru , Gianfranco Gallo , Antonella Attili e Antonio Grosso .

L’ultima cena, la produzione

Davide Minnella, classe 1979, ha parlato della produzione del film: “Vorrei che questo film “profumasse” di realtà proprio come un piatto ben fatto. La buona cucina è a tutti gli effetti il terzo protagonista di questo film. È per questo motivo che ho chiesto alla chef stellata Cristina Bowerman di seguirci in questo straordinario percorso culinario fatto di piacere, di gusto, di sangue e di amore”.