The Witcher: Nightmare of the Wolf, teaser trailer ufficiale del film

È stato diffuso sui canali ufficiali di Netflix il teaser trailer del film anime dal titolo The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Si tratta dello spin-off della celebre serie omonima e uscirà il 23 agosto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q) per raccontare la storia del mentore di Geralt, ossia Vesemir.

Sarà lui il protagonista di questo atteso lungometraggio di animazione e lo vediamo infatti in questo teaser trailer colto nel bel mezzo dell'azione.



"I Witcher sono dei furfanti senza virtù, creature veramente diaboliche nate per uccidere. Non possono stare in mezzo agli uomini onesti”, queste sono le parole che corredano il video di presentazione dello spin-off.

Come sottolinea il protagonista, qualsiasi accordo ha un prezzo da pagare e sarà proprio quel prezzo il fulcro attorno cui ruota la trama della pellicola animata.

Tra le immagini accennate dal teaser trailer, ci viene mostrato anche Vesemir in mezzo a orde mostruose e ad un tratto lo vediamo accanto a Tetra.



Vesemir è preda di una sorta di esaltazione che prova nello sterminare i mostri per denaro, tuttavia, quando un nuovo potere arriverà dal Continente, il futuro mentore di Geralt smetterà di essere un mercenario, capendo che il suo ruolo ha in sé qualcosa di più profondo, qualcosa che va oltre il guadagno personale.