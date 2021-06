The Witcher: Nightmare of the Wolf, dettagli del film anime

In attesa di poter guardare la seconda stagione di “The Witcher”, scopriamo le prime anticipazioni del film spin-off, che avrà per fulcro centrale la storia di Vesemir Condividi:

Lauren Schmidt Hissrich, ovvero la showrunner di “The Witcher”, sarà anche la produttrice esecutiva del film anime spin-off dal titolo “The Witcher: Nightmare of the Wolf “. Durante l’Annecy International Animation Film Festival, ha sorpreso i fan svelando alcuni dettagli sul progetto. La Hissrich ha dichiarato che la trama si focalizzerà su Vesemir, andando a indagare sul suo passato per cercare di comprendere meglio il rapporto che lo lega a Geralt (Henry Cavill) e a Ciri (Freya Allan).

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a giugno Queste le parole di Lauren Schmidt Hissrich: “Le famiglie sono sempre il risultato di più generazioni. Le cose che posso insegnare ai miei figli le ho imparate da chi c’è stato prima di me. Quando facciamo l’incontro con Geralt, all’interno della serie, lo conosciamo che è già un adulto, ha raggiunto i 100 anni e ha vissuto da solo molto a lungo. Ma tutti ci siamo chiesti come sia riuscito a imparare le cose che ha messo in pratica e che desidera tramandare a Ciri.” Beau DeMayo, sceneggiatore del film, ha affermato che la pellicola “Potrà offrire ai fan affezionati alla serie un’esperienza nuova e diversa dalle altre, una storia che li farà sentire come se fossero appena arrivati in The Witcher.”

The Witcher: Nightmare of the Wolf sarà disponibile su Netflix approfondimento The Witcher 2, un teaser trailer dedicato a Ciri Il film anime in 2D, della durata di 1 ora e 21 minuti, racconterà di una nuova e potente minaccia che incomberà sul Continente. Non si conosce ancora la data ufficiale di uscita, sappiamo però che la pellicola sarà ambientata molto prima che Geralt diventi un Witcher. La pellicola sarà animata dallo Studio Mir, che ha la sua sede principale a Seoul e ha già animato molte serie tv, tra cui l’americana “The Legend of Korra”. La descrizione ufficiale dichiara gli intenti esplicitati dalla stessa regista: “Molto prima di diventare il mentore di Geralt, Vesemir ha iniziato il suo percorso come witcher, subito dopo che l’enigmatico Deglan lo ha chiamato in causa attraverso la Legge della Sorpresa.” Il logo del film Il logo del film era già stato svelato dalla piattaforma di streaming Netflix, il 21 dicembre del 2020, sui suoi profili social ufficiali. “Ecco il logo di Nightmare of The Wolf. Un anime Witcher è in arrivo nel 2021.” È il post apparso sul profilo Twitter Netflix Geeked, l’account dedicato a tutte le novità e le anteprime su serie tv, film, animazione e videogiochi della piattaforma.