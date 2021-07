Film stasera in TV da non perdere mercoledì 21 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 21 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Bastille Day – Il colpo del secolo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Film di azione con Idris Elba. Nei giorni precedenti alla ricorrenza della presa della Bastiglia, tre persone sono coinvolte in una cospirazione a Parigi.

Shark – Il primo squalo, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Film con Jason Statham impegnato a dare la caccia a un antenato preistorico degli squali, risvegliatosi nei fondali marini.

Live! Corsa contro il tempo, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Aaron Eckhart in un film d’azione del 2019. Un poliziotto si ritrova coinvolto nel rapimento di una ragazza.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Venuto al mondo, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Sergio Castellitto dirige Emile Hirsch e Penelope Cruz in un film tratto da un libro di Margaret Mazzantini.

Film commedia da vedere stasera in tv



Marigold Hotel, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Judi Dench e Maggie Smith sono pensionate inglesi che partono per l’India per una vacanza che si rivelerà ingannevole.

Genitori quasi perfetti, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Anna Foglietta in una graffiante commedia. Una madre single invita a casa per una festa gli amichetti dei figli con i genitori: nasceranno situazioni tragicomiche.

Giovani si diventa, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver e Amanda Seyfried in una commedia di scambio generazionale.

Film romantico da vedere stasera in tv



La mia vita a Garden State, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Zach Braff e Natalie Portman in una commedia generazionale. Un aspirante attore torna nella sua città natale e le sue prospettive cambieranno.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Ready Player One, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Tye Sheridan in un film di Steven Spielberg tratto da un noto romanzo. L’umanità ridotta in miseria si rifugia in una pericolosa realtà virtuale.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Water Horse – La leggenda degli abissi, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Avventura fantasy dai creatori de “Le cronache di Narnia”. Un bambino fa amicizia con un cavallo acquatico nei pressi di un lago.

Il luogo delle ombre, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Anton Yelchin in un fanta-thriller tratto da un romanzo di Dean Koontz. Un ragazzo deve difendere la sua città da strane creature.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



La rapina del secolo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Commedia argentina ispirata a una storia vera. Un gruppo di rapinatori progetta un colpo in banca usando armi giocattolo.

Film di guerra da vedere stasera in tv



The Outpost, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Scott Eastwood in un film bellico basato su una storia vera avvenuta in Afghanistan nel 2009.

Film biografico da vedere stasera in tv



The Glorias, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Alicia Vikander e Julianne Moore nel biopic sulla scrittrice e attivista Gloria Steinem.

A Taxi Driver, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



L’attore protagonista del film Premio Oscar “Parasite” in un’appassionante storia vera. Un tassista coreano accompagna un reporter tedesco nel cuore degli scontri tra studenti e polizia del 1980.

I programmi in chiaro



Superquark, ore 21:25 su Rai 1



Torna il noto programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Come ti ammazzo il bodyguard, ore 21:20 su Rai 2



Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson in un’action-comedy. Una guardia del corpo accetta di proteggere un sicario, testimone contro un dittatore.

Sogno di una notte di mezza età, ore 21:20 su Rai 3



Daniel Auteuil e Gerard Depardieu in una commedia. Un uomo fantastica sulla nuova ragazza del suo migliore amico.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Uomini e Donne: La scelta, ore 21:20 su Canale 5



Il programma di Maria De Filippi sbarca in prima serata con un best of delle ultime edizioni.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1



Nota serie tv ambienta a Chicago che racconta avventure, inquietudini e amori di un gruppo di pompieri.

Hunting Hitler, ore 21:15 su La7



Documentario sulla morte di Hitler. Alcuni documenti dell’FBI sostengono che l’uomo non si sia mai ucciso e potrebbe essere ancora vivo.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8



Enrico Papi conduce un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

L’uomo che sussurrava ai cavalli, ore 21:25 su Nove

Robert Redford è un cowboy che deve guarire un cavallo, impazzito dopo una caduta.