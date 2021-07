I film sul G8 di Genova, 20 anni dopo la Diaz

È naturale, quindi, che in molti, negli anni, abbiano cercato di ricostruire e raccontare le delicatissime giornate del G8, sia con opere di fiction che documentarie: ecco di seguito, in ordine cronologico di uscita, i film sul G8 di Genova .

Quanto accaduto all’interno della Diaz, dove fecero irruzione i Reparti mobili della Polizia di Stato con il supporto dei Carabinieri, è ancora oggi oggetto di discussione e rappresenta una ferita ancora aperta. Nessun avvenimento, nella storia recente della Repubblica italiana, è paragonabile per gravità e violenza a quanto avvenuto all’interno di quelle mura, dove i presenti furono sottoposti a brutalità e soprusi che non dovrebbero avere spazio all’interno dello Stato di diritto.

Era la sera del 21 luglio 2001 . A Genova si stava svolgendo il G8 che sarebbe passato alla storia per il caos provocato dai black bloc e, soprattutto, per la violenza usata dalle forze dell’ordine italiane all’indirizzo dei manifestanti. Il giorno precedente Carlo Giuliani era stato ucciso da un proiettile partito dall’arma da fuoco del carabiniere ausiliario Mario Placanica ( leggi il racconto dell’accaduto ). Che la situazione fosse a dir poco esplosiva, quindi, già lo si sapeva. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare la mattanza che avrebbe avuto luogo di lì a poco all’interno della scuola Diaz , dove alloggiavano numerosi attivisti che avevano raggiungo il capoluogo ligure per esprimere il proprio dissenso.

G8 di Genova: i film, 20 anni dopo

Carlo Giuliani, ragazzo (2002)

Il documentario diretto da Francesca Comencini e presentato fuori concorso al 55° Festival di Cannes cerca di ricostruire gli ultimi, fumosi momenti di vita del giovane manifestante rimasto ucciso durante gli scontri con le forze dell’ordine durante il G8. A rendere ancora più struggente la testimonianza della morte del ragazzo, la voce narrante del film, della madre Haidi Gaggio Giuliani.

Faces – Facce (2002)

Fulvio Wetzl propone, uno dopo l’altro, primi e primissimi piani di oltre cento partecipanti alle manifestazioni avvenute durante il G8 di Genova. L’intento del documentario è quello di restituire un affresco eterogeneo e variopinto delle motivazioni che hanno spinto così tante persone a raggiungere il capoluogo ligure per esprimere il proprio malcontento durante quelle fatidiche giornate. A fare da contraltare alla speranza e alla vitalità delle persone intervistate, ci sono le sequenze che mostrano la mobilitazione poliziesca per “accogliere” i dimostranti, fino ad arrivare al piano sequenza finale, girato in piazza Alimonda pochi minuti dopo la morte di Giuliani.

Le strade di Genova (2002)

Davide Ferrario, regista di film come Tutti giù per terra e Figli di Annibale, presente in prima persona ai cortei di Genova, presta il suo occhio per cercare di ricostruire gli scontri avvenuti durante il summit. Una pellicola scevra di analisi e commenti, che lascia parlare per immagini il caos e la violenza.