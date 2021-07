Space Jam 2, Fedez tra i doppiatori italiani del film

Il cantante darà la sua voce a Wet-Fire, personaggio interpretato dal cestista dei Warriors Klay Thompson. Con lui ci saranno anche Carlton Myers e Cecilia Zandalasini. E la telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo e Gianluca Gazzoli Condividi:

Fedez, Carlton Myers, Cecilia Zandalasini. Tutti in campo, pronti per la palla a due, quella di “Space Jam: New Legends”, film in arrivo in Italia il 23 settembre. Saranno loro, infatti, a prestare la voce ai protagonisti del nuovo capitolo della saga che mette insieme Bugs Bunny e i campioni della pallacanestro americana.

Tra le voci italiane anche Flavio Tranquillo vedi anche Space Jam: New Legends, uno spot con scene inedite Fedez doppierà Wet-Fire, membro della Goon Squad che nella versione originale è un Klay Thompson super potenziato e digitalizzato; Carlton Myers, vicecampione olimpico con l’Italia ad Atene 2004, doppierà The Brow, il cestista alato interpretato da Anthony Davis. Cecilia Zandalasini, cestista azzurra con un passato recente in Wnba, sarà invece White Mamba, capace di trasformarsi in un vero mamba, che nella versione originale è interpretata dalla collega americana Diana Taurasi. Ci sono poi i telecronisti, doppiati nella versina italiana dal conduttore di Radio Deejay Gianluca Gazzoli e dal giornalista di Sky Sport Flavio Tranquillo, da decenni voce più nota del basket in Italia.