Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, il final trailer e una nuova clip

È uscito sui canali ufficiali di Paramount Pictures il final trailer di Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, l'attesissimo film che arriverà nelle sale italiane tra pochissime ore. L'uscita è prevista per il 21 luglio e, per ingannare l'attesa, sono stati diffusi l'ultimo trailer e anche un succulento assaggio di ciò che vedremo a breve sul grande schermo.

Paramount ha infatti rilasciato anche una nuova clip inedita, un emozionante video in cui Snake Eyes scoprirà quella che è l'eterna lotta tra Cobra e G.I.Joe... (Vi mostriamo la clip alla fine di questo articolo).



Il trailer finale è un concentrato di azione e adrenalina pura, un bell'antipasto per chi non vede l'ora di gustarsi l'intero menù che verrà proposto tra pochissimo.



Potete vedere il final trailer di Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini nel video in alto, in testa questo articolo.