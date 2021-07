Snake Eyes: un video mostra l'evoluzione delle azioni degli attori

Potete guardare le immagini ufficiali che confrontano il prima e il dopo, ossia il training con l'effettivo ciak, nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

In attesa dell'uscita di Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini , Paramount Pictures ha pubblicato un video molto emozionante e adrenalinico, quello che mostra l'evoluzione delle azioni acrobatiche degli attori. Si tratta di una collezione di immagini che ripercorre il viaggio ninja intrapreso dal cast, nel senso che svela le differenze tra gli allenamenti assieme agli stuntman durante il training e le azioni compiute sul set al momento delle riprese vere e proprie. Il video, diffuso sui canali ufficiali di Paramount, testimonia quanto il cast si sia dato da fare per allenarsi. Un durissimo lavoro chi li ha impegnati anima e corpo, con risultati sorprendenti.

L'uscita del film



L'attesa si taglia con il coltello (del pane): Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini uscirà nelle sale italiane il 21 luglio, tra poche ore.



Henry Golding interpreterà il protagonista, il solitario Snake Eyes che viene accolto in un clan giapponese dopo averne salvato l'erede.



Il clan si chiama Arashikage e insegnerà a Henry le vie del guerriero ninja. Tutto sembra volgere per il meglio fino a quando i segreti del passato di Snake Eyes saranno svelati. A quel punto la sua lealtà verrà messa alla prova, rischiando di vanificare la fiducia di chi gli è più vicino...



La pellicola è basata sull'iconico personaggio dei G.I., i celebri giocattoli prodotti da Hasbro che fin dalla prima uscita, negli anni Sessanta, si sono imposti nelle camere dei bambini e dei ragazzi.



Nel cast del film ci sono anche Andrew Koji nel ruolo di Storm Shadow, Úrsula Corberó nei panni de La Baronessa; Samara Weaving in quelli di Scarlett, Haruka Abe alias Akiko, Tahehiro Hira come personaggio di Kenta e Iko Uwais nella parte di Hard Master.