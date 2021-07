I migliori film sulla Luna per celebrare l'atterraggio dell'Apollo 11

1/14 Star Film

La Luna non ha ispirato solo poeti e navigatori: anche i cineasti si sono rivolti al nostro satellite in cerca di risposte, a cominciare dal "papà" del cinema di fantascienza Georges Méliès, che nel 1902 realizza il suo leggendario Viaggio nella Luna, pellicola in cui sperimenta alcune originali soluzioni per dare vita a effetti speciali incredibili per l'epoca





"Viaggio nella Luna": alla scoperta del primo film di fantascienza