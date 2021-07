Monster Hunter: Legends of the Guild, ecco il trailer ufficiale

Visibile su Netflix, Sky Q e NOW, il nuovo film animato dedicato al celebre videogioco Capcom arriverà il 12 agosto 2021 Condividi:

Manca poco all’uscita di “Monster Hunter: Legends of the Guild” e, per aumentare l’hype dei fan, Netflix ha pubblicato il trailer finale del film d’animazione. Un titolo particolarmente atteso, con il pubblico che spera in un generale rispetto della celebre serie Capcom. Una pellicola in CG con data d’uscita prevista per il 12 agosto 2021, visibile anche su Sky Q e NOW.

Questo titolo avrà una durata complessiva di 58 minuti, con la piattaforma streaming che definisce così questo nuovo lavoro: "In un mondo in cui umani e mostri spaventosi vivono in un equilibrio inquieto, il giovane cacciatore Aiden combatte per salvare il suo villaggio dalla distruzione da parte di un drago". Dando uno sguardo allo staff tecnico, il film è stato diretto da Steven F. Yamamoto presso Pure Imagination Studios. Joshua Fine ("Ultimate Spider-Man") si è invece occupato della sceneggiatura. L'intero progetto è stato poi supervisionato, lungo il percorso creativo e produttivo, da Ryōzō Tsujimoto, Kaname Fujioka, Takahiro Kawano e Andrew Alfonso.