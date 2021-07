La Sirenetta, terminate le riprese del live-action

Halle Bailey su Twitter: "Ho fatto l’audizione per questo film quando avevo diciotto anni, quasi diciannove, per poi terminare la riprese durate una pandemia e a ventuno anni, ce l’abbiamo fatta finalmente”

Halle Bailey è l’attrice chiamata a interpretare l’iconica Ariel, ovvero la protagonista dell’amata fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen che ha riscosso successo in ogni angolo del pianeta.

L’attrice e cantante ha dichiarato: “È proprio così, è finita. Ho fatto l’audizione per questo film quando avevo diciotto anni, quasi diciannove, per poi terminare la riprese durate una pandemia e a ventuno anni, ce l’abbiamo fatta finalmente”.

In seguito, Halle Bailey ha aggiunto: “Sono così grata per aver preso parte a questo film in tutta la sua maestosità”.

