La Sirenetta, ripartono le riprese: foto dal set di Halle Bailey

Rob Marshall riapre il set sulle spiagge del nord della Sardegna. Gli attori hanno iniziato nuovamente a girare tra le acque di Golfo Aranci e Cala Moresca

Nuove immagini rubate dal set di Santa Teresa di Gallura (SS), confermano la ripartenza delle riprese de “La Sirenetta”, live action Disney con protagonista l'attrice e cantante Halle Bailey. Le riprese erano state sospese a seguito di un focolaio di Covid scoppiato tra i membri della troupe, interessando più di venti persone, risultate positive al virus.

Ad oggi la situazione sembra sotto controllo, al punto da far ripartire normalmente i lavori. La conferma arriva da Twitter, dove sono comparsi nuovi scatti clandestini dal set super blindato di Cala Moresca, una delle location del nord della Sardegna scelte dalla produzione internazionale per ambientare il rifacimento del cartone animato di culto del 1989. La protagonista Ariel/Halle Bailey è pronta per girare alcune scene sulla terraferma.

Gli scatti dell'arrivo di Ariel sulla spiaggia Gli scatti lasciano pochi dubbi: la scena in questione potrebbe essere quella in cui la sirena Ariel, sottoposta ad un incantesimo, approda sulla spiaggia in forma umana per iniziare la sua avventura sulla terraferma. Continuano a trapelare le immagini dal set di Rob Marshall, regista statunitense del nuovo remake de “La Sirenetta”. Gli scatti fanno il giro della rete in pochissimo tempo rivelando l'attesa crescente per il nuovo live action targato Disney che si annuncia come uno dei titoli più interessanti della prossima stagione. Le riprese erano iniziate i primi di giugno in alcune delle località più suggestive del Nord della Sardegna (da Castelsardo a Golfo Aranci, a Capotesta), scelta per le acque cristalline e lo scenario selvaggio adatto per ambientare la fiaba che ha appassionato diverse generazioni. Le stesse spiagge sarde dagli scatti rubati appaiono irriconoscibili: carri e cavalli, sono stati aggiunti per ricreare l'ambientazione d'epoca della storia.

Le riprese del film, la cui uscita è in programma per la fine del 2022, erano slittate in avanti la scorsa primavera quando l'emergenza sanitaria aveva costretto la produzione a rinviare l'apertura del set di qualche mese. Il cast degli attori era arrivato in Sardegna ad inizio giugno dopo aver ultimato una parte delle riprese nel Regno Unito presso i Pinewood Studios di Londra.