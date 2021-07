Cambridge Analytica, Eddie Redmayne sarà il protagonista del film

Stando a quanto riportato da Collider, la pellicola vedrà Christopher Markus e Stephen McFeely come sceneggiatori, nessuna indiscrezione per quanto riguarda il nome del regista

L’attore britannico, classe 1982 , sarà il protagonista della pellicola che tratterà il caso di Cambridge Analytica. Nelle scorse ore Collider ha rivelato in esclusiva alcuni dettagli riguardanti il film che potrà contare sulla produzione di AGBO Films, azienda dei fratelli Joe e Anthony Russo , i cui rappresentanti non hanno però al momento rilasciato alcuna dichiarazione.

Eddie Redmayne sarà Christopher Wylie





Edward John David Redmayne, questo il nome all’anagrafe, si prepara a rivestirei i panni di Christopher Wylie, ovvero colui che diede il via allo scandalo sui dati posseduti da Cambridge Analytica.





Nelle scorse ore il magazine ha annunciato che l’attore interpreterà il protagonista nella pellicola che vedrà la presenza di Christopher Markus e Stephen McFeely come sceneggiatori, nessuna notizia per quanto riguarda il nome del regista, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.