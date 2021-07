Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi

Due le proiezioni in programma nella giornata d’apertura della kermesse. Tra gli ospiti più attesi spazio a Jodie Foster, che sarà premiata sul palco di Cannes Condividi:

La 74esima edizione del Festival di Cannes si svolgerà dal 6 al 17 luglio, dopo essere stata posticipata a causa del Covid-19. Un ricco programma, tanti ospiti e cose da scoprire, per una kermesse che avrà Spike Lee come Presidente di giuria.

approfondimento Festival di Cannes 2021, tutto quello che c'è da sapere Una scelta molto importante, al di là del talento del celebre regista. Lee è infatti il primo afroamericano alla guida della giuria per l’assegnazione della Palma d’Oro. Al suo fianco spazio a Mati Diop, Jessica Hausner, Kleber Mendonça Filho, Maggie Gyllenhaal, Song Kang-Ho, Mylène Farmer, Mélanie Laurent e Tahar Rahim.

Il programma del 6 luglio approfondimento Festival di Cannes 2021, tutti i divi più attesi sulla Croisette. FOTO La prima proiezione in programma al Festival di Cannes 2021 è “The Story of Film: A New Generation”. Una pellicola di Mark Cousins, autore del documentario “The Story of Film: An Odyssey!”. Il regista irlandese propone una riflessione sul mondo del cinema degli ultimi dieci anni, volgendo anche lo sguardo al prossimo futuro. Impossibile non porsi domande sugli effetti che la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) avrà su tale settore, a livello pratico e artistico. Si tratta di una proiezione speciale, in programma alle ore 15.15 presso il Debussy Theatre. Il vero film d’apertura della 74esima edizione del Festival sarà invece “Annette”, pellicola di Leos Carax, proiettata a partire dalle ore 19.25 presso il Grand Theatre Lumiere. Un titolo che vede la celebre Marion Cotillard calarsi negli abiti di un soprano. La sua vita viene travolta da Adam Driver, caustico stand-up comedian americano.

Ospite d’onore approfondimento Festival di Cannes 2021, tutti i film in concorso. FOTO C’è sempre grande attesa per la cerimonia d’apertura del Festival di Cannes. In questa 74esima edizione vi sarà spazio sul palco per Jodie Foster. La celebre attrice statunitense vanta una filmografia a dir poco invidiabile. Giovanissima, venne scelta per recitare al fianco di Robert De Niro in “Taxi Driver” di Martin Scorsese. Nonostante l’età, non si è trattato del suo esordio sul grande schermo, avendo preso parte già ad altri sei film. Questo, però, le fece guadagnare la prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Un totale di quattro nomination in carriera, vincendo per “Sotto accusa” e “Il silenzio degli innocenti”. L’attrice, regista e produttrice salirà sul palco della kermesse per ricevere la Palma d’Oro alla carriera presso il Palais des festivals.