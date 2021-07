Downton Abbey 2, film rinviato: nuova data d'uscita

I fan di Downton Abbey dovranno aspettare il 2022 per poter gustare al cinema la seconda pellicola tratta dalla celebre serie TV in costume

Brutte notizie per gli appassionati di Downton Abbey: il secondo film tratto dalla serie in costume non arriverà, com’era previsto, il 18 dicembre 2021, ma è stato riprogrammato per il 18 marzo 2022.

Confermato il cast principale, in cui spiccano i nomi di Michelle Dockery, ovvero Mary Talbot, Matthew Goode, che presta il volto a Henry Talbot, Maggie Smith, nel ruolo di Violet Crawley, la Contessa vedova di Grantham e Hugh Bonneville, interprete di Robert Crawley, Conte di Grantham. Si uniscono alla ricca squadra di attori Hugh Dancy (Hannibal), Natalia Baye (Prova a prendermi), Laura Haddock (I Guardiani della Galassia) e Dominic West (The Wire).