Cenerentola, il teaser trailer del film con Camila Cabello

Amazon Prime Video ha rilasciato un divertente teaser trailer ufficiale per la pellicola “Cenerentola”, in arrivo sulla nota piattaforma di streaming il 3 settembre, visibile anche su Sky Q e NOW

Una rivisitazione, dunque, di una delle fiabe più amate dai bambini di tutto il mondo in cui la fata madrina “ Fab G” è interpretata da Billy Porter , scardinando così tutti i preconcetti del caso. Il lungometraggio non sarà distribuito nelle sale cinematografiche, ma arriverà direttamente su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW .

È finalmente online il primo teaser trailer del nuovo musical di Cenerentola, firmato Sony e che ha per protagonista la 24enne Camila Cabello . Il film arriverà in streaming il prossimo 3 settembre .

Cenerentola, il cast tecnico

Un cast d’eccezione anche per la parte più tecnica del film, tra cui spicca il nome di Kay Cannon (Giù le mani dalle nostre figlie), sceneggiatore nonché regista del musical. Tra i produttori troviamo James Corden e Leo Pearlman.

Le riprese di Cenerentola sono iniziate a febbraio dello scorso anno nel Regno Unito e si sono concluse a settembre dello stesso anno. L’uscita era prevista in tutti i cinema per il 5 di febbraio 2021, poi è stata rimandata a luglio del 2021 e infine cancellata, anche se non conosciamo ancora le cause specifiche.

L’ultima versione di Cenerentola che gli appassionati di cinema hanno potuto guardare in una sala cinematografica è datata 2015 e porta la firma del regista Kenneth Branagh, mentre le protagoniste principali erano Lily James e il premio Oscar Cate Blanchett (Blue Jasmine, The Aviator).

Camila Cabello, chi è la nuova protagonista di Cenerentola

Nata a Cuba nel 1997, ma naturalizzata statunitense, Camila Cabello è una cantautrice ed ex componente della band Fifth Harmony. La notorietà per la bella Camila arriva nel 2012, dopo aver partecipato alla seconda edizione di “The X Factor USA”, classificandosi terza insieme alle sue colleghe.

Nel 2016 decide di lasciare il gruppo e, nel 2018, pubblica il suo primo disco da solista, “Camila”, che ha ottenuto un grandissimo successo e ha ottenuto il primo posto nelle più importanti classifiche musicali mondiali.

Il suo secondo album, “Romance”, arrivato nel 2019, vede la partecipazione di Shawn Mendes per il brano “Senorita”. I due hanno una relazione stabile proprio dal 2019.