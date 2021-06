Roan, parlaci di questo lavoro che è un po' diverso dalle tue corde cinematografiche, anche se ritroviamo delle sfumature che ovviamente ti appartengono. Insomma parti dal lockdown per arrivare ad altro.

“E’ vero perché il film parla della pandemia ma è la scusa per parlare di noi e dei nostri demoni, dei nostri lati oscuri. Spesso quando veniamo messi sotto pressione reagiamo in maniera inaspettata. Volevo comunque divertirmi e ridere.

Cerco di non rinunciare mai a una risata sfrontata rispetto ad eventi catastrofici. Ovviamente il film prende una piega più dark rispetto, ad esempio, ai “Delitti del BarLume” però anche qui cercavo un certo brio e una certa leggerezza.”

Il film è un crescendo di colpi di scena e di emozioni, con un finale a sorpresa. Ci mostri personaggi dalle numerose sfumature grigie.

“Si, io credo che sia molto più frequente trovare dentro di noi ambiguità, contraddizioni e paradossi. Ognuno di noi ha dei lati che in alcuni momenti escono fuori più forti o meno. Le nostre azioni non sono sempre sono prevedibili.

Dobbiamo ad esempio molto spesso fare i conti con la nostra vanità e il nostro narcisismo”.

“State a casa” mi sembra anche una riflessione sull’amicizia?

“E’ vero. L’età che racconto in questo film, quella tra i 20 e i 30 anni, è un’età che si fonda sulle amicizie. Le relazioni più durature e importanti si stabiliscono spesso in questo momento della vita. Anche qui c’è una piccola noce di paradosso perché in alcuni momenti ti chiedi quanta profondità può avere un legame con un amico e ti chiedi se il rapporto sarà in grado di reggere alle prove della vita.

Naturalmente in questo film è tutto estremizzato.”