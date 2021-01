“E’ stato bellissimo ritrovarci tutti a giugno all’Isola d’Elba per le riprese dei “ Delitti del Barlume ”. Lucia Mascino , che nella serie firmata da Roan Johnson interpreta il Commissario Fusco racconta il suo entusiasmo sul set, proprio per la lavorazione di questi nuovi episodi in onda su Sky Cinema Uno.

“Avevamo tutti una voglia incredibile di ritrovarci insieme, prosegue l’attrice, e non ci sembrava vero il poterlo fare dopo lo stop dei mesi precedenti”. Proprio il set dei Delitti è stato tra i primi a ripartire dal lockdown per il Covid che in primavera aveva bloccato tutte le produzioni televisive, cinematografiche e teatrali. “Le misure di sicurezza sui set sono serie e molto scrupolose, ha concluso Lucia Mascino, siamo felici di essere tornati”. E non potevano non parlare di lockdown anche le storie di questi nuovi episodi, visto che in “Tana libera tutti” il Commissario Fusco (Lucia Mascino appunto) dovrà investigare su un nuovo caso, e potrà farlo solo da casa “perché mi trovo in quarantena”, racconta. Una ragazza spagnola scompare all’improvviso, un nuovo e intrigante caso si affaccia a Pineta. Il successo di una serie così particolare? “La coralità, dice la Mascino, ogni personaggio è protagonista e tutti insieme diamo vita ad episodi divertenti e unici”.