Dune, rinviato il film di Denis Villeneuve

Nuovo rinvio per l’atteso adattamento di Denis Villeneuve. Cambio data anche per “Cry Macho” e “The Many Saints of Newark”, prequel de “I Soprano” Condividi:

I fan della saga letteraria di “Dune” dovranno attendere ancora un po’ prima di poter apprezzare il nuovo adattamento firmato Denis Villeneuve. Il regista, come già dichiarato, ha concentrato in questa pellicola metà del primo romanzo di Frank Herbert, così da non dover sacrificare elementi cruciali. Il primo viaggio di Paul Atreides, dunque, si completerà con il secondo film in programma.

approfondimento Dune, il trailer del film di Denis Villeneuve Il trailer ha conquistato tutto ma ora c’è voglia di poter apprezzare la pellicola. Questa sarà presentata in anteprima al Festival di Venezia il 3 settembre. Per l’uscita al cinema, e su HBO Max, tutto sembrava confermato per l’1 ottobre. Brutte notizie, però, giungono da Warner Bros, che pare abbia deciso di modificare ulteriormente il proprio calendario uscite. “Dune” sarà in sala il 22 ottobre, ovvero 3 settimane dopo rispetto a quanto previsto.

approfondimento Dune, uscite e andate a ruba le action figure Villeneuve non è l’unico regista ad aver subito questo trattamento. “Cry Macho” era previsto per il 22 ottobre, ma il nuovo film di Clint Eastwood è stato invece anticipato al 17 settembre. L’ultimo film di questa mini lista è “The Many Saints of Newark”, prequel della serie “I Soprano”. Previsto il 24 settembre, sarà proiettato al cinema l’1 ottobre. Ad oggi questi annunci riguardano il mercato americano ma è logico pensare come possano avere ripercussioni anche sulle uscite internazionali.