Al cinema La Grande Staffetta, il viaggio di Zanardi sognando Tokyo

Meno di un mese alle Olimpiadi di Tokyo, che come sempre saranno seguite dalle Paralimpiadi: lo sport si conferma più forte anche di una pandemia mondiale. Per entrare nel clima dell'evento che tutti gli appassionati del pianeta attendono da cinque lunghi anni, arriva anche La Grande Staffetta, un film che racconta la storia di Obiettivo Tre, il progetto ideato da Alex Zanardi insieme ai suoi ragazzi per avviare allo sport persone affette da disabilità, con il sogno di portarle alle Paralimpiadi.