Film stasera in TV da non perdere giovedì 24 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 24 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



C’era una volta a Los Angeles, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Bruce Willis e Jason Momoa in un film di azione. Il rapimento del suo cane costringe un detective ad affrontare una gang.

Blackhat, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Chris Hemsworth diretto da Michael Mann. Un hacker deve identificare una rete di criminalità informatica.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Ricordati di me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Silvio Muccino dirige Fabrizio Bentivoglio e Monica Bellucci. Il desiderio di celebrità di una ragazza costringe i genitori a guardare al loro passato.

Stand by me, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Film cult con River Phoenix, tratto da un romanzo di Stephen King. Quattro ragazzini si mettono alla ricerca di un cadavere.

Houdini – L’ultimo mago, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Guy Pearce e Catherine Zeta-Jones nella storia del mago Harry Houdini e di una medium a cui chiede aiuto.

Dolor y gloria, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Pedro Almodovar dirige un film autobiografico con Antonio Banderas e Penelope Cruz.

Film commedia da vedere stasera in tv



Irresistibile, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Steve Carell e Rose Byrne in una commedia a sfondo politico. Uno stratega dei democratici appronta la campagna politica di un militare.

Paper Planes – Ai confini del cielo, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sam Worthington è un padre che riesce a ricucire il rapporto con il figlio grazie a degli aeroplanini di carta.

Mamma o papà?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due genitori in conflitto per non ottenere l’affido dei figli.

Mistress America, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Greta Gerwig viene conquistata dalla movida di New York e da una sorellastra pronta a trascinarla in avventura.

Amore, bugie e calcetto, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Claudio Bisio e Pietro Sermonti in una commedia in cui la partita di calcetto è l’unica via di sfogo per i problemi di un gruppo di amici.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Wonder Woman 1984, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Gal Gadot torna a vestire i panni di Wonder Woman nel sequel della prima pellicola.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Primo capitolo cinematografico dello spin-off di Harry Potter, con protagonista Eddie Redmayne.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Now you see me – I maghi del crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Mark Ruffalo, Woody Harrelson e Jesse Eisenberg in un film d’azione ambientato nel mondo della magia.

Film thriller da vedere stasera in tv



One Hour Photo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Robin Williams interpreta uno sviluppatore di foto ossessionato dalle vite dei suoi clienti.

I programmi in chiaro



Doc – Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1



Serie tv con Luca Argentero medico che, dopo aver perso la memoria e cambiato carattere, deve tornare a svolgere il suo mestiere.

Squadra speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2



Nota serie televisiva tra action e poliziesco ambientata in Germania e arrivata ormai alla stagione numero 25.

Le ragazze, ore 21:20 su Rai 3



Tornano le storie incentrate su varie generazioni di donne in Italia, dagli anni ’40 a oggi.

Gran Torino, ore 21:20 su Rete 4



Film di Clint Eastwood. Un uomo solo avverso alle novità e al cambiamento cercherà di diventare una persona nuova.

Viaggio nella grande bellezza, ore 21:20 su Canale 5



Docu-evento con Cesare Bocci che fa da Cicerone d’eccezione attraverso l’arte in Italia.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:20 su Italia 1



Secondo film della saga con Robert De Niro e Ben Stiller protagonisti, oltre a Dustin Hoffman.

Speciale Tagadà – Viaggio in Italia, ore 21:15 su La7



Puntata speciale del noto programma di approfondimento: focus sull’Italia che riparte nell’era COVID-19.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8



Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Quasi quasi cambio i miei, ore 21:25 su Nove

Nuovo reality nel quale i figli possono cambiare, per un tot di tempo, i loro genitori.