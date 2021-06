Scoob 2, in cantiere il sequel del film d’animazione di Scooby-Doo

I fan di Scooby-Doo possono finalmente gioire perché il sequel di Scooby!, il film di animazione dedicato ai mitici personaggi della Mystery Inc. diretto nel 2020 da Tony Cervone, è finalmente realtà.



A rivelare l'arrivo di un secondo capitolo dell'Hanna-Barbera Cinematic Universe, l'universo cinematografico condiviso dei personaggi di Hanna-Barbera, è stato uno dei diretti interessati: Tony Cervone in persona.



Il regista del primo film l'ha dichiarato in occasione di un'intervista a Comic Book Movie.



"Ultimamente ci stiamo impegnando a lavorare sul nuovo capitolo della storia. Non è stato ancora annunciato ma è qualcosa di cui siamo entusiasti. L'intero team creativo che ha lavorato alla prima pellicola ritornerà per questo nuovo capitolo. Ci è stato detto di creare questo Hanna-Barbera Cinematic Universe ed è bellissimo continuare a farlo", ha affermato Tony Cervone a Comic Book Movie.



Questa conferma di Scoob 2, titolo originale che da noi sarà probabilmente tradotto come Scooby 2 che è il nuovo capitolo dell'Hanna-Barbera Cinematic Universe, è una riprova di come il revival dei character della Mystery Inc. abbia dato ottimi frutti. Quando si parla di sequel, infatti, significa sempre che il botteghino ne ha gioito... E, assieme al botteghino, a gioirne sono anche i tantissimi fan di Scooby-Doo.