"Trollhunters: L’ascesa dei Titani", il trailer del finale della saga

Netflix ha pubblicato il video ufficiale (in italiano) che anticipa ciò che vedremo nel film che conclude l'epopea di "Tales of Arcadia". La pellicola arriverà sulla piattaforma streaming il 21 luglio (visibile anche su Sky Q). Diretta da Johane Matte e basata sulla sceneggiatura scritta da Marc Guggenheim, Dan Hageman e Kevin Hageman, si tratta dell'epilogo dell’epica saga creata dal regista Premio Oscar (per "La forma dell'acqua - The Shape of Water") assieme a Guggenheim, che sceneggia anche questo capitolo

Dopo gli eventi accaduti nelle prime due avventure della trilogia de I racconti di Arcadia, gli eroi di Arcadia - protagonisti delle mitiche serie Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi - si uniscono per combattere contro il terribile e temibile Ordine Arcano.

Quest'ultimo si sta servendo della sua magia nera per invocare degli antichi titani che vogliono distruggere il mondo. Gli eroi di Arcadia dovranno quindi battersi con tutte le proprie forze per proteggere l'umanità.



