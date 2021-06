Film stasera in TV da non perdere sabato 12 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 12 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Security, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Marco D’Amore e Maya Sansa in un thriller tratto da un romanzo. Le telecamere di una sicurezza di una villa immortalano delle violenze da fermare.

The Dressmaker – Il diavolo è tornato, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Kate Winslet e Liam Hemsworth in un film sulla vendetta. Una stilista vuole vendicarsi di chi l’ha accusata di omicidio.

Film commedia da vedere stasera in tv



Matrimonio in famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Forrest Whitaker in una commedia romantica. Un afroamericano e un’ispanica vogliono sposarsi scatenando le ire delle rispettive famiglie.

Bad Teacher – Una cattiva maestra, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Cameron Diaz, Jason Segel e Justin Timberlake in una commedia. Lasciata dal fidanzato il giorno prima delle nozze, un’insegnante seduce un supplente di matematica.

Una donna per amica, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Commedia con Fabio De Luigi e Laetitia Casta. Appena la sa migliore amica deve sposarsi, un uomo capisce di essere innamorato di lei.

Lo stagista inaspettato, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Robert De Niro e Anne Hathaway in una commedia. Un arzillo pensionato si propone come stagista per un sito di moda.

Il ragazzo di campagna, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Renato Pozzetto in un cult. Un quarantenne che ha sempre vissuto in campagna decide di trasferirsi a Milano.

Film di azione da vedere stasera in tv



Zack Snyder’s Justice League, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



In esclusiva per l’Italia la versione inedita del film sulla Justice League, con Ben Affleck ed Henry Cavill.

Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Gene Hackman e Owen Wilson in un action bellico. Un ufficiale americano disobbedisce agli ordini per salvare un pilota precipitato in territorio nemico.

Lies and illusions – Intrighi e bugie, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Christian Slater e Cuba Gooding Jr. in un action. Un famoso scrittore indaga sul rapimento della sua fidanzata.

Attacco al potere 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Secondo capitolo della saga action con Gerard Butler e Morgan Freeman. Un gruppo di terroristi progetta una strage a Londra.

Lanterna Verde, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Film supereroistico tratto dai fumetti DC Comics con Ryan Reynolds protagonista.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Superpapà: un lavoro da vertigini, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Film tratto da un fumetto danese. Un papà che soffre di vertigini deve vincere la sua paura per ottenere un nuovo lavoro.

Film di guerra da vedere stasera in tv



1918 – I giorni del coraggio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Paul Bettany e Sam Clafin in un film sugli orrori della Grande Guerra vissuti da una compagine inglese.

Film biografico da vedere stasera in tv



Richard Jewell, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Biopic di Clint Eastwood sulla guardia che fu ingiustamente accusata di aver provocato l’attentato prima delle Olimpiadi di Atlanta ’96.

I programmi in chiaro



Belgio-Russia, ore 20:30 su Rai 1



Gara della fase a gironi di Euro 2020 tra la squadra di Martinez e la compagine russa.

FBI, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, pronto per combattere il crimine.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3



Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

Una vita, ore 21:20 su Rete 4



Telenovela che tratta le storie avvincenti di alcune famiglie di Madrid del Diciannovesimo Secolo.

The Winner is…ore 21:20 su Canale 5



Talent show condotto da Gerry Scotti che approda in prima serata. I concorrenti si sfidano per la vittoria finale.

Shrek, ore 21:20 su Italia 1



Capolavoro della Dreamworks. Un orco deve salvare una principessa che nasconde un segreto.

Downtown Abbey, ore 21:15 su La7



Serie rivelazione ambientata nei primi anni del ‘900 con protagonista una famiglia aristocratica britannica.

Gone: Scomparsa, ore 21:30 su TV8



Amanda Seyfried in un thriller. Una ragazza comincia a cercare la sorella misteriosamente scomparsa.

La coppia dell’acido – Follia criminale, ore 21:25 su Nove

La storia di Boettcher e Levato, che aggredirono nel 2014 tre ragazzi con l’acido.