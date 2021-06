Baby Boss 2 - Affari di Famiglia, un nuovo trailer

Manca poco per il ritorno dei bambini più furbi del grande schermo. DreamWorks Animation ha rilasciato un nuovo trailer di “Baby Boss 2 - Affari di Famiglia”, sequel della commedia candidata all'Oscar campione di incassi nel 2017. Il film debutterà negli Stati Uniti il prossimo 2 Luglio in contemporanea nelle sale e su Peacock , la piattaforma streaming di NBC Universal. Occorrerà attendere per l'Italia dal momento che non c'è ancora una data di uscita.

Nell'ultimo divertente trailer di “ Baby Boss 2 - Affari di Famiglia ” nuovi dettagli della trama del seguito delle avventure di “The Boss Baby” del 2017. Ambientato diversi anni dopo il primo fortunato capitolo, Tim e Ted sono ormai adulti . Tim è CEO di un fondo speculativo ed è sposato con Carol da cui ha avuto due figlie, Tabitha, una bambina particolarmente prodigiosa e diligente di 7 anni e l'ultima arrivata: la piccola Tina. Quest'ultima si rivela un'agente segreto del BabyCorp in incognito chiamata ad indagare su alcuni oscuri avvenimenti nella scuola di Tabitha. Una nuova avvincente missione dai risvolti super divertenti vedrà ancora una volta protagonista la famiglia Templeton, i cui membri, grandi e piccini, in questo episodio si scopriranno più uniti che mai.

Il successo del film del 2017

“Baby Boss 2 - Affari di Famiglia” segue a “The Boss Baby” (uscito in Italia come “Baby Boss”), commedia d'animazione del 2017 di incredibile successo che ha incassato più di 500 milioni di dollari nel mondo. L'anno successivo il titolo ha ottenuto una candidatura agli Oscar nella categoria Miglior film di Animazione avviando una serie di operazioni che hanno portato i piccoli monelli protagonisti sul piccolo schermo con una serie targata Netflix. “Baby Boss - Di nuovo in affari”, spin-off del lungometraggio, racconta le avventure dei protagonisti Tim e Ted nel mondo della BabyCorp. Lo show è andato in onda per quattro stagioni a partire dal 2018 ed ha registrato un ampio consenso. “Baby Boss 2 - Affari di Famiglia” è diretto nuovamente da Tom McGrath e scritto da Michael McCullers. Il cast di voci è composto da Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris, Eva Longoria e Jeff Goldblum.