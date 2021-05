Superman: Regina King stupita all'idea ch J. J. Abrams forse vuole lei

Sarà Regina King a dirigere il nuovo film di Superman? Anche se per ora si tratta soltanto di voci, la speranza di vedere la regista dell'acclamato Quella notte a Miami... anche dietro alla cinepresa della pellicola DC dedicata a un inedito Superman nero è tanta.

Pare che quello di King sia uno dei nomi finiti nella shortlist di registi a cui J. J. Abrams starebbe pensando di far dirigere il film da lui prodotto. Benché i rumors non siano mai stati confermati dalla produzione, queste voci sono ormai così insistenti da essere finalmente arrivate pure all’orecchio dei diretti interessati…



Il nome di colei chi ha diretto il film candidato agli Oscar e ai Golden Globe 2020 circola da tempo in relazione al film prodotto dal mitico regista, sceneggiatore e produttore cinematografico/televisivo statunitense, però Regina King ha confessato di essere all'oscuro di tutto. E, dalla reazione che ha avuto non appena l'ha scoperto in diretta, sembra che non si aspettasse davvero di essere una delle prescelte.



Nel corso di un'ospitata al canale televisivo MSNBC, la regista e protagonista della serie televisiva Watchmen è stata informata di essere uno dei nomi che circolano con più insistenza per sedere sulla sedia da director del nuovo capitolo di superavventure targate DC.



"Questa mi è completamente nuova. Mi state dando voi questa notizia! È una breaking news, in diretta su MSNBC. No, non ne sapevo praticamente nulla fino ad ora", ha affermato Regina King. Non senza concludere con un’eloquente esclamazione: “Oh, wow!”



Da quest’ultima espressione si potrebbe trarre la conclusione che accetterebbe di buon grado un simile ingaggio, tuttavia non si è espressa chiaramente (se non per quel “wow”, più di stupore che di entusiasmo forse?).

Non sappiamo quindi se sia interessata o meno al progetto.



Alla domanda della giornalista statunitense Tiffany Cross su cosa pensasse all’idea di essere forse in “finalissima” per lavorare con J.J. Abrams a questo titolo colossale, la star è proverbialmente “caduta dal pero”. Ma sappiamo che, oltre a essersi rivelata un’ottima regista, è da molto tempo un’attrice eccelsa, quindi sa recitare (e fingere) benissimo…

In più una Superwoman come lei a dirigere un Superman nero è ciò che potrebbe davvero rivelarsi la carta vincente. E non solo in ottica di black power e woman power uniti nelle stesse mani: non si tratterebbe di una scelta soltanto sociale ed etica bensì di un'ottima mossa anche a livello artistico. Regina King ha dimostrato una sensibilità eccezionale con il suo esordio alla regia in Quella notte a Miami..., unita a una determinazione tale da averla resa il nome di punta del grande (e piccolo) schermo di oggi.