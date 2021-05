Bones and All, iniziate le riprese del nuovo film di Luca Guadagnino

Primo giorno di riprese per il nuovo film di Luca Guadagnino, che ritrova sul set Timothée Chalamet, la cui carriera è esplosa proprio grazie a un film dell’acclamato regista italiano, “Chiamami col tuo nome”.

Il nuovo progetto ha come titolo “Bones and All” (titolo provvisorio). Scritto da David Kajganich, autore di “Suspiria” e “A Bigger Splash”, è tratto dall’omonimo romanzo di Camille DeAngelis. Un film è molto importante per la carriera di Guadagnino, essendo il primo in assoluto che ha modo di girare in America.