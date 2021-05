Lindsay Lohan protagonista di un nuovo film Netflix

Grande ritorno sul set per una delle star più amate e popolari di Hollywood . Nelle scorse ore Variety ha lanciato in esclusiva la notizia secondo cui la protagonista di Mean Girls prenderà parte a nuova produzione targata Netflix (disponibile su SKY Q).

È il 1998 quando una giovanissima Lindsay Lohan debutta sul grande schermo con l’iconico Genitori in trappola ricevendo numerosi plausi da parte di critica e pubblico. Negli anni successivi l'attrice ( FOTO ) inanella un successo dietro l’altro affermandosi come una delle celebrity più influenti e seguite a livello internazionale.

Non ci sono notizie per quanto riguarda gli altri attori del cast, l’inizio della produzione è fissato per la fine di quest’anno, più precisamente per il mese di novembre.

La regia del film sarà affidata a Janeen Damian che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Michael Damian, Jeff Bonnett e Ron Oliver.