Mattia Torre, il discorso della figlia ai David di Donatello

Emma, 12 anni, ha ritirato il premio sul palco per conto del padre e ha commosso la platea (a cominciare da Valerio Mastandrea, in lacrime) con il suo ringraziamento e la dedica a ostetriche, medici e infermieri

“Volevo fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più”. Così è cominciato il commovente discorso di Emma Torre, 12 anni, chiamata a ritirare sul palco dei David di Donatello il premio per la Migliore sceneggiatura originale, assegnato al padre Mattia Torre.



Mattia Torre, scomparso prematuramente il 19 luglio 2019, noto come co-creatore della serie tv cult Boris, per avere scritto e diretto un’altra serie di grande successo come La linea verticale, oltre che per i suoi lavori cinematografici (ha scritto e diretto, sempre in squadra con i fidati Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris – Il film e Ogni maledetto Natale), è stato premiato per la sceneggiatura dell’apprezzatissima commedia Figli di Giuseppe Bonito, con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea (qui la trama del film).

