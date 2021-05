Carlo Verdone e Anna Foglietta insieme: "Si vive una volta sola" VIDEO

Una storia di amicizia condita da scherzi terribili e “politicamente molto scorretti”, che fa del nuovo film diretto da Carlo Verdone una commedia graffiante, nel solco della tradizione cinematografica italiana. Il regista romano, insieme ad Anna Foglietta, Max Tortora e Rocco Papaleo presenta ora il film che doveva uscire in sala lo scorso febbraio ma che la pandemia ha bloccato, così come tante altre pellicole.

Si intitola "Si vive una volta sola" e la pellicola che aveva fatto il giro di alcune sale cinematografiche durante il tour promozionale del 2020.

Ecco cosa Carlo Verdone e Anna Foglietta hanno raccontato in diretta a Skytg24.

“Lo scorso anno abbiamo fatto un tour promozionale incredibile, racconta il regista, eravamo stati in 30 cinema in circa 15 città italiane.

Moltissimi spettatori lo avevano potuto vedere in sala perché avevano comprato la pre-vendita dei biglietti delle anteprime. Tra l’altro, pensandoci adesso siamo stati davvero fortunati perché a gennaio del 2020, proprio nel momento di esplosione del Covid, noi eravamo in giro tra Padova, Mestre, Torino, Milano.

Siamo tornati a Roma come dei miracolati, perché nonostante avessimo incontrato tantissima gente tra selfie, abbracci e baci, non ci siamo ammalati.

Poi una volta a casa ci siamo messi in quarantena da soli".

Anna, lo chiedo a te: che tipo di film ha fatto questa volta Carlo?

“Carlo ha fatto un film dove ha dato spazio a ciascun attore di poter dare il meglio di sé. Carlo è un regista, un attore e uno sceneggiatore dalla grandissima generosità che gode nel vedere gli attori bravi al lavoro e ti concede sempre una seconda opportunità per rifare la scena, per perfezionarti, per migliorarti. Ha fatto un film molto divertente, dove la nostra grande unione e amicizia che è nata sul set è stata trasferita anche nel film.”

Carlo, è un film decisamente graffiante e scorretto il tuo...

“Si lo è. Ci sono degli scherzi terribili!. È la storia di un'equipe medica molto brava da un punto di vista professionale, tanto che ad esempio persino il Papa si affida a loro per un piccolo intervento. Eppure, nonostante la loro realizzazione nel lavoro, sono tutti un disastro nel privato perché ognuno di loro ha una magagna o una sorta di solitudine: per questo si vedono anche fuori dal lavoro.

Però stare sempre insieme logora un po' i rapporti. Sono infantili e si fanno scherzi atroci perché c’è anche della noia nella loro vita. E’ comunque una storia di amicizia tra persone molto diverse tra di loro ed è un film pieno di verità e umanità.

Quando vediamo dei grossi docenti, dei grossi professori, spesso scopriamo che nel privato tutta quell’autorevolezza non c’è, si sgretola, perché li vedi fare cose che in realtà fanno tutti. È un film di recitazione, dove Anna, Rocco e Max hanno dato il meglio di sé e io ho voluto essere un po' il burattinaio di questo bellissimo gruppo, uno dei migliori cast della mia carriera”.