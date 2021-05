David di Donatello 2021, a "Tolo Tolo" di Checco Zalone il premio dello spettatore

approfondimento

La Vacinada, il video di Checco Zalone con Helen Mirren in Salento

Tolo Tolo, il film scritto diretto e interpretato da Luca Medici, ovvero Checco Zalone, si èaggiudicato il David dello Spettatore e verrà premiato nel corso della cerimonia dei David di Donatello 2021 che si terrà il prossimo 11 maggio. Il film si è distinto per numero di ingressi paganti fra i film usciti in sala entro il 28 febbraio 2021 con un totale di 6.674.622 spettatori per un incasso di circa 46 milioni di euro.