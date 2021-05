Sky Cinema Collection – Made in Italy, uno spettacolo tricolore

Da sabato 8 a venerdì 21 maggio il canale 303 di Sky dedica la sua programmazione al grande cinema italiano, con oltre cento titoli tra cult e successi recenti come Genitori vs Influencer e Volevo nascondermi

Tra i film in lizza per le statuette del prestigioso premio che quest’anno si svolgerà l’11 maggio ne troviamo due in prima visione: I predatori di Pietro Castellitto (quattro candidature), in prima tv sabato 8 maggio, giorno di apertura del canale, e Non odiare di Mauro Mancini (tre candidature), in onda giovedì 20.

A questi si affiancano: Volevo nascondermi , pellicola in gara in ben quindici categorie, diretta da Giorgio Diritti e con Elio Germano, premiato al Festival di Berlino con l’Orso d’argento, nei panni dell’eccentrico pittore Antonio Ligabue; Hammamet di Gianni Amelio, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Bettino Craxi (quattordici candidature); Favolacce dei Fratelli D’Innocenzo, premiati a Berlino per la Miglior sceneggiatura (tredici candidature, qui la recensione del film ); Miss Marx di Susanna Nicchiarelli (undici candidature); Gli anni più belli di Gabriele Muccino (tre candidature); Tolo Tolo di e con Checco Zalone (tre candidature); Cosa sarà di Francesco Bruni (2 candidature); Lei mi parla ancora di Pupi Avati (due candidature); Padrenostro di Claudio Noce (una candidatura); Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli (una candidatura); Notturno di Gianfranco Rosi (una candidatura).

Tante le commedie protagoniste delle recenti stagioni cinematografiche, a partire dalla produzione Sky Original Genitori vs Influencer di Michela Andreozzi, con Fabio Volo nei panni del padre di una ragazzina “risucchiata” dai social (leggi la recensione del film). Non sono da meno Moschettieri del re: Ultima missione di Giovanni Veronesi, con un cast stellare composto da Piefrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy, e il sequel Tutti per 1 – 1 per tutti, o ancora Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.



Non potevano infine mancare i cult del cinema italiano come C’eravamo tanto amati, il capolavoro di Ettore Scola con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli, Il medico della mutua di Luigi Zampa, con il mitico Alberto Sordi, e Matrimonio all’italiana di Vittorio Gassman, con l’incredibile coppia Sophia Loren-Marcello Mastroianni. E con questi tanti altri titoli ancora.



Tutti i film in onda su Sky Cinema Collection – Made in Italy saranno disponibili anche On Demand.