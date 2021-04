Sky, record di ascolti a Pasqua per “Genitori vs Influencer”

Ottimo esordio per il nuovo film Sky Original trasmesso in prima tv assoluta il giorno di Pasqua su Sky. Con 604 mila spettatori medi e quasi 1 milione di contatti, la commedia diretta da Michela Andreozzi, con Fabio Volo è stata la migliore première di Pasqua degli ultimi quattro anni su Sky. “Genitori vs Influencer” è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW