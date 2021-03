La Pasqua di Sky Cinema, tra commedie, animazione e Harry Potter

Domenica 4 aprile su Sky Cinema Uno alle 21.15 in prima assoluta il nuovo film Sky Original "Genitori vs influencer" e 4 prime visioni da non perdere: "The Specials-Fuori dal comune", "Scooby!, "Tornare a vincere" e "Miss Marx". I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW Condividi:

A Pasqua Sky Cinema offre a tutti i suoi abbonati una ricca programmazione dedicata a tutta la famiglia. Domenica 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema Uno alle 21.15 e in streaming su Now il nuovo Sky Original GENITORI VS INFLUENCER. Da non perdere altre quattro prime visioni, THE SPECIALS – FUORI DAL COMUNE, SCOOBY!, TORNARE A VINCERE e MISS MARX. I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW. E fino a domenica 11 aprile il canale 303 è Sky Cinema Harry Potter, un canale dedicato alla saga campione di incassi che ha stregato il pubblico di tutte le età.

GENITORI VS INFLUENCER, il nuovo Sky Original, diretto da Michela Andreozzi, è una commedia per famiglie che mette in scena lo scontro generazionale tra genitori e figli attraverso la storia di un padre single alle prese con le difficoltà di educare la figlia adolescente, affascinata dal mondo dei social network. Paolo (Fabio Volo) è un professore di filosofia vedovo che ha cresciuto da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi), con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra nella fase adolescenziale, l'idillio si rompe. Come ogni teenager che si rispetti, Simone viene catturata dallo smartphone, a tal punto che vorrebbe diventare influencer, categoria che Paolo detesta, come il suo idolo Ele-O-Nora. Nel cast Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) e Giulia De Lellis. Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l'amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno. Il film sarà in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15 e in streaming su Now.

Da non perdere le altre prime visioni del fine settimana di Pasqua. Si comincia venerdì 3 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due con THE SPECIALS - FUORI DAL COMUNE. Un film diretto da Oliver Nakache e ÉricToledano, i due registi di Quasi Amici. Una pellicola dalla straordinaria umanità con un'ottima prova attoriale di Vincent Cassel e Reda Kateb. Malik e Bruno, uno musulmano e l'altro ebreo, sono amici e lavorano in modo complementare per dare un'assistenza quotidiana ai ragazzi affetti da autismo. Ogni giorno fronteggiano problemi diversi e hanno a che fare con le autorità che ogni tanto mettono in discussione i loro metodi

Sabato 3 aprile un film di animazione per tutta la famiglia. In prima visione su Sky Cinema Uno alle 21.15 SCOOBY!, di Tony Cervone. Il racconto animato e inedito delle origini di Scooby-Doo e di un’amicizia indissolubile. Il film racconta come l'alano fifone Scooby e il suo amico Shaggy si siano incontrati fino a diventare inseparabili. In questa avventura la banda di Scooby dovrà affrontare un nuovo caso: qualcuno vuole liberare il cane Cerberus nel mondo, scatenando un'apocalisse canina. Mentre la squadra cerca di salvare il pianeta, i giovani investigatori scoprono dal pedigree di Scooby che il cane è destinato a fare grandi cose...

Lunedì 5 aprile su Sky Cinema Uno alle 21.15 un'appassionante storia di caduta e rinascita, TORNARE A VINCERE, con Ben Affleck. Jack Cunningham, ex promessa del basket che ha rinunciato alla carriera sportiva è ormai alcolizzato. Un giorno, però, gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di basket del suo liceo, la stessa nella quale giocava da giovane. Jack riesce a trasformare un gruppo di giovani disillusi in una vera squadra aiutandoli a credere in sé stessi. I ragazzi iniziano a vincere e Jack trova in loro una ragione per lottare contro i propri demoni. Ma questo senso di rivalsa lo salverà da una vita ormai in rovina?

Con undici nomination ai David di Donatello, martedì 6 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due arriva in prima visione MISS MARX di Susanna Nicchiarelli. Una pellicola acclamata al Festival di Venezia 2020 con Romola Garai nei panni della figlia di Karl Marx. Eleanor, tra le figlie del filosofo e teorico politico tedesco, è quella che porta avanti l'eredità paterna. È lei a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell'ambito dell'istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita privata, Eleanor non è così lucida: il suo compagno di vita, Edward, è uno sperperatore fedifrago.