Mark Wahlberg ha 10 kg in più: la trasformazione dell'attore per film

L'attore ha mostrato su Instagram la sua impressionante metamorfosi per motivi professionali. Per interpretare il pugile diventato poi prete Stuart Long nel biopic in lavorazione, ha messo su molto peso nel giro di sole tre settimane. Non mancano le critiche per questa mossa altamente nociva per la salute

Si tratta di una trasformazione per esigenze di copione e la mossa di prendere così tanto peso in così poco tempo è al centro di parecchie critiche poiché si rivela altamente nociva per la salute. Il film che richiede la trasformazione corporea in questione è Father Stu , il biopic che racconta la storia di Stuart Long, famoso pugile diventato poi prete.

Le anticipazioni di Mark Wahlberg al "Jimmy Kimmel Live"



Meno di tre settimane fa Mark Wahlberg aveva anticipato che avrebbe dovuto mettere su peso in poco tempo. L'aveva dichiarato durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live.



"Devo ingrassare il più possibile durante le riprese del film. Il mio obiettivo è di mettere su circa 15 chili nelle prossime sei settimane. Voglio mangiare tutto ciò che mi capita a tiro..."



E già in meno di tre settimane i chili presi si aggirano sulla decina...



Wahlberg ha pubblicato sui suoi canali social diverse foto che documentano questa azzardata trasformazione, azzardata e potenzialmente pericolosa in quanto avvenuta in così poco tempo.



"Dalla foto a sinistra di 3 settimane fa a questa, ora. Grazie a @chef_lawrence_d cooking", ha scritto l'attore nella didascalia, ringraziando colui che gli sta preparando i piatti della nuova dieta ipercalorica che sta seguendo per ingrassare, ossia il suo chef personale Lawrence Duran.



"Sono anni che controllo il mio peso, voglio semplicemente mangiare tutto ciò che vedo...", aveva confessato durante i Jimmy Kimmel Live.

Mark Wahlberg ha sempre avuto un fisico molto asciutto, atletico e scolpito, facendo parecchio sport e seguendo un'alimentazione sana e sempre controllatissima, per questo motivo avrebbe espresso la volontà di concedersi per una volta tutto quello a cui ha sempre dovuto dire di no.