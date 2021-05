Al via Il Baloss Festival, il cinema fatto dai ragazzi

La cerimonia di intitolazione, che si svolge nel giorno del terzo anniversario dalla scomparsa di Ermanno Olmi, è l’occasione per inaugurar e la prima edizione del “Baloss Festival – il cinema fatto dai ragazz i”, dedicato al grande regista, che da bambino ha frequentato la scuola in viale Bodio, come ha raccontato nel suo libro “Ragazzo della Bovisa”.

Per seguire la cerimonia in diretta: https://youtu.be/CY_3MJ8Fz04 .

Alle ore 15, al link www.circonvallafilm.org si svolgerà l’evento in diretta streaming per la proiezione dei dieci cortometraggi realizzati nell’ambito del progetto “I Ragazzi della Bovisa”. La proiezione è aperta a ragazzi, genitori, docenti e a tutta la cittadinanza.

Baloss Festival: I cortometraggi

DIMMI CHI SEI (Ita 2020 dur: 6'15'')

Istituto comprensivo Statale Sorelle Agazzi (scuole secondarie: ex 3°C)

SINOSSI: Luis è un ragazzino di 13 anni che è appena arrivato in una scuola della periferia di Milano. Un gruppo di bulli lo prende subito di mira. La vita nel nuovo ambiente è difficile, fino a quando non arriva Clara, una misteriosa e dolce ragazzina, che lo aiuta a superare la sua timidezza e conoscere un nuovo amico.

Attrice: Vittoria Bonalli

Attore: Chars Malabanan

SORRIDIMI SE PUOI (Ita 2020, dur: 6'47'')

Istituto Comprensivo Statale Sorelle Agazzi (scuole secondarie: 3°C)

SINOSSI: Loredana è una ragazzina di 12 anni che va bene a scuola: è una secchiona. Ma si comporta da snob e per questo viene isolata dai suoi compagni. Un'amica le consiglia di essere più accogliente nei confronti degli altri, organizzando qualcosa per loro.

Attrice: Elisa Brevetti



Attrice: Tabata Resta

LA NOSTRA STORIA (Ita 2020 ,dur. 4'13'')

Istituto Comprensivo Statale Ermanno Olmi (scuole secondarie: ex 3° tempo prolungato)

SINOSSI: Yassin e Chiara, due ragazzi di 13 anni, di una scuola media della periferia di Milano, sono innamorati. Il padre di Chiara, che insegna nella classe di Yassin, infastidito dalla relazione dei due, cerca di spaventare il ragazzo con note e sospensioni. Yassin, però, non si fa intimorire e ha un piano per dimostrarlo.

Attrice: Sofia Mareschi

Attore: Giovanni Gacci

LA RINNOVATA COMMEDIA (Ita 2020, dur: 5'56'')

Istituto Comprensivo Statale Ermanno Olmi (scuole secondarie: ex 3°D)

SINOSSI: Dante è uno studente fiorentino di 13 anni che si è trasferito a Milano e inizia a frequentare la scuola media Maffucci, si innamora di Beatrice, una studentessa, e viene aiutato da Virgilio, suo compagno di classe, contro il bullo Luciferri, che gli mette i bastoni tra le ruote. Dante torna a riveder le stelle alla fine di una Divina Commedia rinnovata.

Attrice: Anita Puzzo

Attore: Salvatore Guida

GUARDAMI NEGLI OCCHI (Ita 2021,)dur: 7'45''

Istituto Comprensivo Statale Ermanno Olmi (scuole secondarie: 3°E)

SINOSSI: Marta e Daniele, due ragazzini d 13 anni, sono amici speciali. Marta vorrebbe passare più tempo con lui, ma ad un certo punto Daniele preferisce stare con i suoi amici maschi, voltandole le spalle, ignorandola. Marta è ferita dall'atteggiamento di Daniele e tenta di parlargli per ristabilire un contatto.

Attrice: Emma Baldessari

Attore: Ludovico Jappelli

TRE BRAVI RAGAZZI (Ita 2021, dur: 10'34'')

Istituto Comprensivo Statale Ermanno Olmi (scuole secondarie: 3°G)

SINOSSI: Daniele, Marco e Roberto, di 13 anni sono compagni di classe e molto competitivi tra loro. Vogliono primeggiare in matematica. In occasione di una verifica, si sfidano a chi prenderà il voto più alto. Daniele, quello più preso in giro dagli altri due, elabora un piano per tenerli lontani dalla classe e impedire loro di partecipare alla verifica.

Attore: Germano Bonora

Attore: Lorenzo Viligiardi

TANANANA' (Ita 2021, dur: 8'28)

Istituto Comprensivo Statale Ermanno Olmi (scuole primarie: 5°D)

SINOSSI: Tre bambini di 10 anni, di una scuola elementare trovano in un vecchio scatolone di cavi di informatica una vecchia pellicola di Ermanno Olmi. Sara, una dei tre, se ne impossessa e per fare bella figura, consegna il cimelio alla Preside, notoriamente conosciuta per essere un amante del cinema e delle pellicole antiche.

Attrice: Maddalena Porcelli

Attore: Diego Guiderdone, James Escarez

TUTTA COLPA DEL CONDIZIONALE (Ita 2021, dur: 8'22'')

Istituto Comprensivo Statale Ermanno Olmi (scuole primarie: 5°C)

SINOSSI: Cristina e Simone, due bambini di 10 anni, non hanno voglia di entrare a scuola: è una bella giornata e poi si sono dimenticati di portare i compiti. Coniugando il condizionale del verbo scappare in classe, viene loro l'idea di fuggire da scuola. Si fanno aiutare da Jessica, una loro compagna, in cambio di 5 € e un gelato.

Attrice: Anna Urzi

Attore: Anthony Rozano Swapnik

LA GRANDE FUGA (Ita 2021)

Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi (scuole primarie ex 5°a)

SINOSSI: Fuori dalla finestra la primavera è più invitante che mai e il giardino è molto più bello dello stare in classe con la mascherina, distanziati a ricopiare cose noiosissime dalla lavagna. I ragazzi della 5A decidono di scappare ingannando la maestra. Peccato che in giardino ci sia un mostro spaventoso che li sta aspettando.

(con le ragazze e i ragazzi della ex 5A e la maestra Agata)

UN REGALO DA PLUTONE (Ita 2021, dur: 8'58'')

Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi (scuole primarie ex 5°B)

SINOSSI: Valinda è la nuova compagna che arriva da Plutone. Ha due teste, quattro gambe e quattro braccia, ha la pelle di un altro colore ed è talmente simpatica e gentile che ha portato un dono ai suoi nuovi amici: una Nutella gigante, verde, proveniente dal suo pianeta. L'unico problema è che la Nutella prende vita e non vuole essere mangiata. Anzi.

(con le ragazze e i ragazzi della ex 5B e la maestra Lidia)

RIFUGIO 87 (Ita 2019 ,dur. 15'53'')

Questo short-doc racconta attraverso filmati d'epoca e testimonianze il rifugio antiaereo 87 che si trova nella scuola di viale Bodio 22 a Milano. Il rifugio, inizialmente adibito a scantinato, venne utilizzato per ripararsi dalla bombe anglo-americane.



ERMANNO OLMI IN BOVISA (Ita 2021,dur. 22'16')

Questo short-doc racconta attraverso filmati d'epoca e testimonianze di persone che l'hanno conosciuto la presenza di Ermanno Olmi in Bovisa.