approfondimento

Security, arriva il nuovo film Sky Original diretto da Peter Chelsom

Quando la paura abita all'interno delle case e delle persone, qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per la nostra sicurezza? E’ questa, in buona sostanza, la questione, quanto mai attuale, che ci pone il nuovo film Sky Original “Security”, (dal 7 giugno in prima assoluta su Sky e NOW), diretto da Peter Chelsom e ispirato all'omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano. Si tratta, come ha avuto modo di dire il suo regista, di "una storia invernale" ambientata a Forte dei Marmi (che va a sostituire la cittadina del New England che fa da sfondo al romanzo di Amidon). Una cittadina tranquilla, un piccolo angolo di paradiso per i suoi cittadini benestanti in cui le loro ville si trasformano in piccole fortezze custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. Sullo sfondo una storia che sconvolgerà le vite dei propri personaggi e li cambierà per sempre.