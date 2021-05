2/14

Nel 1954 l'americano Herbert J. Biberman dirige Sfida a Silver City, una pellicola insolita per gli USA dell'epoca, in cui vengono chiamati a recitare veri minatori e il cui cast è in larga parte composto da messicano-americani. Il film, ispirato a un reale sciopero avvenuto nel 1951 nel New Mexico e girato in pieno periodo maccartista, suscitò numerose proteste e finì nel mirino dell'FBI perché ritenuto "propaganda comunista" (©Independent Productions)





