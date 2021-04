Sky Italia, nuovo accordo triennale con Leone Film Group

Rinnovato fino a dicembre 2023 l’accordo per la licenza della seconda finestra Pay/SVOD di tutti i nuovi film cinematografici, oltre a una corposa selezione di film dalla ricca library Condividi:

Leone Film Group e Sky Italia hanno rinnovato l’accordo per la licenza della seconda finestra Pay/SVOD di tutti i nuovi film cinematografici, oltre ad una corposa selezione di film dalla ricca Library. L’accordo sarà in essere per tre anni, fino a dicembre 2023, e conferma la solidità dei rapporti tra le due Società, in dialogo costante per offrire al pubblico un’offerta sempre nuova e diversificata



Andrea Leone, Presidente e CEO di Leone Film Group, afferma: "Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo, che conferma la straordinaria capacità del Gruppo di selezionare e distribuire film di fortissimo richiamo per il grande pubblico, nonché di avere in Sky un partner che, come noi, cerca per il suo pubblico prodotti variegati, che rispondano a esigenze diverse, e abbiano alta qualità e alto livello di intrattenimento come punto in comune. Questo accordo è il risultato di una continuità di dialogo e di uniformità di vedute e obiettivi tra noi e Sky".