Oscar, dal bagno al letto, dove lo tengono le star

Oscar 2021, stasera la cerimonia degli Academy Awards: diretta su Sky

Olivia Colman, nel 2019 premiata come Miglior attrice per 'La favorita', all'epoca disse che avrebbe tenuto la sua statuetta in un posto molto speciale, nel letto, tra lei e suo marito. Viola Davis, che nel 2017 ha fatto incetta di premi per il ruolo di Rose Lee Maxson in 'Barriere' di Denzel Washington, con il quale si è aggiudicata il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award, il BAFTA e il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista, la tiene in ufficio dove fa bella mostra con i suoi altri premi. Tuttavia ha anche rivelato che fosse per lei la terrebbe nel garage per rimanere modesta. Tom Hanks, premio Oscar come miglior attore nel 1993 con 'Philadelphia' e nel 1994 con 'Forrest Gump' ha detto che le due statuette sono su una mensola dove si trovano tutti i trofei di famiglia, anche quelli vinti al calcio. Kate Winslet, miglior attrice nel 2009 con 'The Reader - A voce alta' ha confessato che la tiene in bagno. Non sa invece dove sia quella di Natalie Portman, premiata nel 2011 per 'Il cigno nero (Black Swan)'. "Credo sia in cassaforte o qualcosa del genere -ha detto- non la vedo da tempo". Catherine Zeta Jones, Oscar per 'Chicago' nel 2002 ha invece spedito la sua statuetta alle Bermuda. "E' nella nostra casa alle Bermuda -ha detto-. ho pensato che non molti Oscar vivono lì e ovviamente chiunque vuole può farsi una foto". Emma Stone, miglior attrice nel 2017 per 'La La Land' preferisce la sicurezza della casa della mamma. "Mia madre -ha detto- la tiene d'occhio". Ha anche detto che all'epoca Jimmy Kimmel le inviò della biancheria intima per coprire le cosiddette nudità, "Vorrei portare un po' di decenza nella tua casa" - disse il comico nonché presentatore di alcune edizioni della cerimonia. Così il premio della Stone indossa mutande. Goldie Hawn, che ha ricevuto l'Oscar nel 1970 per 'Fiore di cactus (Cactus Flower)' la tiene invece in mostra nella sua stanza per la meditazione.