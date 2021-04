Michael Radford, regista de Il Postino: "Procida isola da Oscar"

L'autore inglese ricorda quel luogo magico, capitale per la Cultura 2022, come un postoo indimenticabile da portare sempre nel cuore "così come il calore della sua gente"

Un amore indissolubile e speciale quello che lega Michael Radford a Procida, scelta come Capitale della Cultura 2022 e set nel 1993 del suo film Il Postino: "E' un'isola da Oscar: incontaminata dalla globalizzazione, così autentica e ricca di una cultura che

non è cambiata nei secoli" ha dichiarato Radford nel corso di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest, l'evento promosso con il Ministero della Cultura (Dg Cinema e Audiovisivi) e Intesa Sanpaolo che si è concluso a poche ore dalla notte degli Oscar.



"Procida è unica: un luogo che non ho mai dimenticato e che porto nel cuore, così come il calore della sua gente" incalza l'autore inglese che Massimo Troisi volle al suo fianco nella sua ultima opera e che insiste testimoniando sincero affetto: "Sono felice sia stata scelta come Capitale della Cultura. E' bello viverci e lavorarci. Un'oasi per chi ama la vita di qualita' all'insegna della cultura e della normalità". Il regista porta con sé tanti ricordi del set e i momenti condivisi con Troisi ne Il Postino: l'ultimo ciak battuto dall'attore napoletano fu il 3 giugno a Cinecittà e il giorno successivo venne stroncato da un infarto.



Alcuni giorni dopo Radford concluse definitivamente le riprese. Il regista britannico ha poi parlato di come lo streaming abbia stravolto l'industria cinematografica, nonostante apprezzi il lavoro che vi è dietro: "Il cinema non è più come una volta purtroppo. Si è persa la magia e l'atmosfera del grande schermo. Molti prodotti

sembrano più simili a quelli per la TV, ma questo è il futuro, ne dobbiamo prendere

atto". Con l'intervento di Radford si è chiuso L.A., Italia Festival 2021 promosso con Rai Cinema, Rai Com, Iervolino Entertainment e Minerva Pictures, con il patrocinio del MAECI e Regione Campania, unitamente al Consolato Generale d'Italia a L.A., l'ICE, Anica, Apa.