Judas and the Black Messiah

approfondimento

Judas and the Black Messiah, storia di un tradimento su Sky Primafila

Sinossi

L’informatore dell’FBI William O’Neal, è infiltrato nel partito delle Black Panther dell’Illinois con l’incarico di tenere d’occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton. Ladro di professione, O’Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare sia i suoi compagni che il suo “supervisore”, l’Agente Speciale Roy Mitchell. L’influenza politica di Hampton è in forte ascesa proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson. Nel frattempo, nella mente di O’Neal prende vita un dilemma. Si allineerà alle forze benevole? O contribuirà ad affossare Hampton e Le Pantere con ogni mezzo, come comanda il Direttore dell’FBI J. Edgar Hoover?

Cast&Crew

Attori: Daniel Kaluuya (Fred Hampton), LaKeith Stanfield (William O'Neal), Jesse Plemons (Roy Mitchell), Dominique Fishback (Deborah Johnson), Ashton Sanders (Larry Robertson), Martin Sheen (J. Edgar Hoover), Algee Smith (Jake Winters), Darrell Britt-Gibson (Bobby Rush), Dominique Thorne (Judy Harmon), Amari Cheatom (Collins), Caleb Eberhardt (Bob Lee)

Soggetto e Sceneggiatura: Shaka King, Will Berson, Kenny & Keith Lucas

Fotografia: Sean Bobbitt

Musiche: Craig Harris, Mark Isham

Montaggio: Kristan Sprague

Scenografia: Sam Lisenco

Costumi: Charlese Antoinette Jones

Suono: Marlowe Taylor

Seconda unità: Kenny Lucas

Produzione: Ryan Coogler, Charles D. King, Shaka King per MACRO Media, Proximity

Distribuzione: Warner Bros. Home Entertainment

Uscita in Italia: disponibile dal 9 aprile 2021 in esclusiva digitale, per l’acquisto e il noleggio premium, su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Note

- Golden Globe 2021 a Daniel Kaluuya come miglior attore non protagonista. Il film era candidato anche per la miglior canzone originale Fight For You interpretata da Jason Derulo).

- Candidato all'Oscar 2021 per: miglior film, sceneggiatura originale, migliori attori non protagonisti (Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield), fotografia, miglior canzone originale (Fight For You).

- BAFTA 2021 per: miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya), migliore attrice non protagonista (Dominique Fishback). Il film era candidato anche per miglior fotografia e miglior casting.

- Fred Hampton fu assassinato dall’FBI nelle prime ore del 4 dicembre 1969. Aveva 21 anni. Il 15 gennaio 1990, William O’Neal si suicidò nello stesso giorno in cui venne presentata la serie documentario, Eyes on the Prize 2, che conteneva l’unica intervista mai rilasciata in video da O’Neal, in cui ammetteva il suo coinvolgimento con Hampton e le Pantere. Aveva 40 anni.

- Shaka King è all’esordio per un lungometraggio di una major. Il progetto ha avuto origine da King e il suo partner sceneggiatore, Will Berson, e da Kenny Lucas & Keith Lucas, autori del soggetto assieme a Berson & King. King, collaboratore da molto tempo del regista Ryan Coogler (Black Panther, Creed, Fruitvale Station), ha sottoposto l’idea del film Coogler e a Charles D. King (Just Mercy, Fences), che sono poi diventati produttori del film con Shaka King. I produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Kim Roth, Poppy Hanks, Ravi Mehta, Jeff Skoll, Anikah McLaren, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Ted Gidlow e Niija Kuykendall.

- CITAZIONI: «Non combatteremo il razzismo con il razzismo, ma lo combatteremo con la solidarietà» (Chairman Fred Hampton); «Se osi lottare, hai il coraggio di vincere. Se non osi lottare, beh dannazione, non meriti di vincere» (Chairman Fred Hampton); «Almeno mi sono impegnato. E poi ho avuto il coraggio di mettere a rischio la mia vita. E l’ho fatto. Penso sia meglio che sia la storia a parlare per me» (William O’Neal).