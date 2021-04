Whoopi Goldberg: in cantiere film su un supereroe donna anziana e nera

La celebre attrice statunitense (di cui proprio oggi si celebra il trentesimo anniversario dello storico Oscar per il film Ghost) ha rivelato a Variety il suo nuovo interessante progetto: una pellicola su un supereroe che supera in maniera super (passateci il gioco di parole) tutti gli stereotipi di questo genere cinematografico: il supereroe è donna, nera e anziana

Whoopi Goldberg sta lavorando a un progetto cinematografico molto interessante, un film sui supereroi che supera decisamente gli ormai triti e ritriti cliché di questo genere di entertainment. Il motivo? Il supereroe protagonista è una donna anziana e nera. Avete mai sentito parlare di una supereroina del genere? Ecco. Con questo suo nuovo progetto, Whoopi Goldberg non solo quindi supera gli stereotipi di genere ma anche gli stereotipi del genere (cinematografico), ossia quel filone che ha per fil rouge i superpoteri.



L'attrice, conduttrice televisiva, cantante e attivista statunitense di cui proprio oggi si celebra il trentesimo anniversario del suo storico Oscar vinto per il suo ruolo da attrice non protagonista in Ghost, ha rivelato durante un'intervista a Variety cosa sta bollendo in pentola in casa Goldberg.



"Fin da quando ero una bambina, sono sempre stata ossessionata dai supereroi", ha confessato Whoopi Goldberg al magazine statunitense.

"I supereroi salvano la Terra ogni volta. Ma sapete chi è che davvero salverà la Terra? Le donne nere e anziane", ha aggiunto l'attrice.



Il film di Whoopi Goldberg su una supereroina nera e anziana approfondimento Whoopi Goldberg: da Ghost a Sister Act, una vita da Oscar FOTO L'attrice diventata celeberrima grazie al suo acclamato ruolo ne Il colore viola, in Ghost e nella serie di film di successo commerciale Sister Act (in cui si improvvisa suora quando la nascondono in un convento per il programma protezione testimoni) è anche una delle poche celebrità ad aver conseguito un EGOT (ve ne parliamo più avanti, nell'ultimo paragrafo). Quindi una celeb del suo calibro che decide di dedicarsi a una pellicola così rivoluzionaria farà ancora una volta la storia. Del resto cosa ha detto l'attrice a Variety? Sapete chi è che davvero salverà la Terra? Le donne nere e anziane. D'accordo che non possiamo certo definirla anziana, dato che ha soltanto 66 anni, però le altre due caratteristiche le incarna. E di certo una donna che ha contribuito se non a salvare la Terra almeno a fare la differenza in questo mondo è lei, specialmente per il suo attivismo.

Tornando al suo film supereroico in fieri, il focus della trama si concentrerà su una donna nera che vuole imparare a esercitare i propri super-poteri non da giovane ma quando è anziana.