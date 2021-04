Cannes 2021, il film Annette di Leo Carax inaugurerà il Festival

L'opera sarà presentata in concorso al Festival, che quest'anno avrà come presidente di giuria Spike Lee. Carax, torna quindi sulla Croisette 9 annni dopo Holy Motors

Impresiosito dalle canzoni dei fratelli Ron e Russell Mael, componenti della rock band alternativa Sparks, Annette è un musical ed è uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica. La produzione del film è stata caratterizzata dovuti soprattutto alla scelta della protagonista femminile. Prima che la scelta ricadesse su Marion Cotillard, infatti, Leo Carax aveva preso in considerazione Rihanna e Rooney. Successivamente, la produzione aveva optato per Michelle Williams, per poi sostituirla con la Cotillard

Le riprese di Annette sono iniziate nell'agosto 2019, ei sono svolte a Los Angeles, Bruxelles e Bruges, nonché in varie location della Germania, tra cui Münster, Colonia e Bonn La produzione si è conclusa a novembre 2019. Il film uscirà in contemporanea nella sale cinematografiche francesi e sarà distribuito in Nordamerica da Amazon Studios, coproduttore insieme a CG Cinéma International, Tribus P. Films, Canal Plus e Arte.