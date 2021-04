Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 18 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 18 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Colpo d’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Pierce Brosnan ed Emma Thompson in una romantica commedia investigativa. Due ex partono insieme a caccia di un uomo che li ha truffati.

La memoria del cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Channing Tatum e Rachel McAdams in un film nel quale l’amore sfida il destino avverso.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Lezioni di persiano, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Un ebreo evita la morte fingendo di essere persiano ma viene incaricato di insegnare la lingua a un gerarca nazista.

Moonlight, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Film premiato con l’Oscar al Miglior Film. Nei sobborghi di Miami viene raccontata l’intera vita di un afroamericano omosessuale.

Io ti troverò, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Aaron Paul in un film d’azione-drammatico con numerosi colpi di scena al suo interno.

Hitchcock, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Biopic su Alfred Hitchcock, interpretato da Anthony Hopkins e ambientato prima dell’uscita di Psyco.

Born to be Blue, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Ethan Hawke nel biopic dedicato al musicista jazz Chet Baker. Sul set che racconta il film della sua vita, il trombettista s’invaghisce di un’attrice.

Hereafter, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Matt Damon e Cecile De France in un film di Ron Howard. Tre persone scoprono di avere legami particolari con l’Aldilà.

Film commedia da vedere stasera in tv



Italo, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Marco Bocci nella trasposizione cinematografica di una storia vera. Un cane randagio arriva in un paesino e conquista tutti.

Caccia al tesoro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



L’ultima commedia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Serena Rossi.

Scemo & più Scemo, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Film comico ormai storico con Jim Carrey e Jeff Daniels. Due tonti trovano una valigia e vorrebbero restituirla alla proprietaria.

Film di azione da vedere stasera in tv



Gamer, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Action con Gerard Butler. Manovrati da un videogame, i detenuti di un carcere sono costretti a combattere tra loro.

L’uomo d’acciaio, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Reboot del personaggio di Superman per la regia di Zack Snyder, che riscrive le origini del supereroe interpretato da Henry Cavill.

Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Film thriller da vedere stasera in tv



Distorted, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Christina Ricci e John Cusack in un thriller. Dopo aver perso il figlio una donna afflitta da disturbo bipolare si trasferisce in un appartamento hi-tech.

I programmi in chiaro



La compagnia del cigno 2, ore 21:25 su Rai 1



Seconda stagione della serie tv con Alessio Boni e Anna Valle, che racconta la storia di un maestro di musica e della sua compagnia.

The rookie, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv con Nathan Fillion, che interpreta un uomo con il sogno di diventare un poliziotto a Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3



Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Allied: Un’ombra nascosta, ore 21:20 su Rete 4



Brad Pitt e Marion Cotillard interpretano due spie in un film sulla Seconda Guerra Mondiale.

Avanti un altro! Pure di sera!, ore 21:20 su Canale 5



Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano anche di sera con il quiz show da loro condotto.

Logan – The Wolverine, ore 21:16 su Italia 1



Ultimo film della saga di Wolverine, con protagonista Hugh Jackman. Ormai dilaniato e consumato dall’adamantio, Wolverine è costretto ad affrontare un’ultima missione.

Non è l’Arena, ore 20:35 su La7



Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8



Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Ostia Criminale – La mafia di Roma, ore 21:25 su Nove



Approfondimento sulla mafia di Ostia e sulle sue implicazioni per quanto concerne la Capitale.