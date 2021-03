Marco Bocci cambia look: ora il taglio di capelli è punk

La moglie Laura Chiatti pubblica sui social uno scatto inedito in cui Marco Bocci dice addio alla folta chioma bruna. La foto dell’attore Condividi:

La giovane coppia di attori ci ha da sempre abituato ad essere partecipi della loro vita quotidiana. Che Laura Chiatti e Marco Bocci amino condividere con in fan tutto ciò che succede al lavoro e in famiglia, è risaputo. Non è neanche la prima volta in cui la coppia si prende allegramente in giro a suon di post su Instagram. L’ultima freccia l’ha scoccata Laura Chiatti, quando sul suo profilo ha mostrato una versione inedita del marito, acconciato in una maniera che ha da subito sconvolto i fan.

Marco Bocci e il nuovo taglio condiviso sui social approfondimento Marco Bocci: le foto più belle Nel post in questione, condiviso su Instagram, l’attore umbro appare in posa dal suo parrucchiere di fiducia, rigorosamente con mascherina, e con un nuovissimo taglio del tutto inaspettato e sopra le righe. Dalla didascalia “Ok Laura…Facciamo i capelli come dici tu”, con tanto di aeroplanini e faccine sorridenti, si deduce che l’artefice della nuova pettinatura di Marco Bocci, sia proprio la moglie. Il taglio è punk, con cresta e rasatura ai lati, molto probabilmente ispirato alla tipica capigliatura di moda tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, quando rock, punk e grunge facevano da sfondo sulla scena mondiale. Inutile dire che, in poche ore, lo scatto amatoriale ha fatto boom di like e condivisioni, scatenando i commenti più contrastanti. Se da una parte ci sono i fan, non molto contenti, che rimpiangono i folti ricci dell’attore umbro, dall’altra si schierano quelli che apprezzano l’indole punk rock della coppia e dichiarano “Tanto è bello lo stesso”. C’è chi poi resta in attesa di un nuovo post che mostri il risultato finale.